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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

A8 FR Stuttgart / AS Augsburg Ost - Am Mittwoch (29.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A8. Drei Personen wurden hierbei leicht verletzt. Gegen 09.00 Uhr fuhr ein 33-jähriger Autofahrer auf der rechten der drei Fahrspuren und wollte auf den Mittleren wechseln. Zeitgleich befuhr ein 29-jähriger Autofahrer die mittlere Spur. Während dem Fahrstreifenwechselvorgang musste der 33-Jährige verkehrsbedingt stark abbremsen. Der 29-Jährige erkannte dies und versuchte auf die linke der drei Spuren auszuweichen. Dort wiederrum fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 63-jähriger Autofahrer. Auf Grund dessen kam es zunächst zur Kollision der Fahrzeuge des 29-Jährigen und des 63-Jährigen und letztlich auch mit dem Fahrzeug des 33-Jährigen. In Folge des Unfalls wurden der 63-jährige und der 29-jährige Autofahrer sowie dessen 28-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 73.000EUR. Die A8 war in Fahrtrichtung Stuttgart für circa 30 Minuten komplett und anschließend noch circa 60 Minuten teilweise gesperrt. Die Polizei ermittelt nun gegen den 33-Jährigen und den 29-Jährigen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Der 33-Jährige besitzt die irakische Staatsangehörigkeit. Der 29-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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