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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Am Mittwoch (29.07.2026) kam es vor dem Eingang einer Badeanstalt im Oberen Schleisweg es zu einer Streitigkeit, welche in einer Körperverletzung endete. Gegen 19.00 Uhr geriet eine 62-Jährige mit einem bislang unbekannten Täter in einen Streit. Im Verlauf des Streits griff der unbekannte Täter in Richtung des Oberkörpers der Frau, woraufhin diese Schmerzen erlitt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter der 0821/323 - 2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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