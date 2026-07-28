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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1169 - Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

   ----- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ------

Donauwörth - Am Montag (27.07.2026), gegen 04:15 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Reichsstraße.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Geschäft und entwendeten aus der Auslage Schmuck.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung und aufgrund eines Zeugenhinweises konnten zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 16-Jahren und 15-Jahren festgenommen werden.

Zudem konnte das Diebesgut in fünfstelliger Höhe in der angrenzenden Wörnitz aufgefunden werden.

Der 15-Jährige und der 16-Jährige wurden dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und setzte diesen in Vollzug.

Beide Personen wurden in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Der 16-Jährige besitzt die afghanische Staatsangehörigkeit.

Der 15-Jährige besitzt die togoische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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