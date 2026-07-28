Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1168 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Mertingen - Am Dienstag (28.07.2026) wurden nach einem Diebstahl auf dem Gelände eines Autohauses im Gewerbepark Ost zwei Tatverdächtige auf frischer Tat angetroffen und vorläufig festgenommen.

Ein privater Sicherheitsdienst bemerkte eine 40-Jährige und einen 50-Jährigen auf dem Betriebsgelände und verständigte umgehend die Polizei. Die Tatverdächtigen flüchteten zunächst mit einem Kleintransporter.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fahrzeug kurze Zeit später auf der Bundesstraße B2 angehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung fanden die Beamten verschiedene Karosserie- und Fahrzeugteile, die zuvor von dem o.g. Betriebsgelände entwendet worden waren.

Der Beuteschaden liegt im oberen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt gegen den 50-Jährigen und die 40-Jährigen nun wegen des Verdachts des Diebstahls und Hausfriedensbruchs.

Beide besitzen die polnische Staatsangehörigkeit.

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