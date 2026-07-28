Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1166 - Kriminalpolizei ermittelt nach Verstößen gegen Betäubungsmittelgesetz

Augsburg (ots)

Donauwörth - Am Sonntag (26.07.2026) fand ein geplanter Einsatz der Kriminalpolizei Dillingen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Augsburg statt.

Die Beamten des Rauschgiftkommissariats führten bereits seit Monaten umfangreiche Ermittlungen u.a. wegen des Verdachtes von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen mehrere Personen aus dem Raum Donauwörth durch.

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht einer bevorstehenden Kurierfahrt aus dem Ausland. Das Fahrzeug konnte durch Kräfte der Polizei lokalisiert und die 36-jährige Fahrerin festgenommen werden. Bei der Kurierfahrerin wurde Cannabis im unteren zweistelligen Kilogrammbereich sichergestellt.

Im Nachgang erfolgte eine Durchsuchung von insgesamt fünf Objekten im Raum Donauwörth. Im Zuge des koordinierten Einsatzes wurden ein 34- und ein 31-jähriger Mann sowie eine 30- und 27-jährige Frau vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Durchsuchung konnte zudem unter anderem Kokain und Cannabis, eine mittlere fünfstellige Bargeldsumme, diverses Verpackungsmaterial und weitere Gegenstände sichergestellt werden.

Die 36-Jährige und der 34-Jährige wurden heute Vormittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaftbefehle wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Konsumcannabisgesetz erlassen und in Vollzug gesetzt hat. Alle weiteren Personen wurden nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die 36-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 34-Jährige und der 31-Jährige besitzen die albanische Staatsangehörigkeit. Die Frauen besitzen die rumänische, bzw. albanische Staatsangehörigkeit.

An dem Einsatz waren u.a. Kräfte des PP Schwaben Nord, der Bereitschaftspolizei beteiligt.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Dillingen geführt und dauern weiter an.

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