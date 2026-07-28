Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1165 - Polizei ermittelt nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen
Augsburg (ots)
Augsburg - Am Sonntag (26.07.2026) führte die Polizeiinspektion Augsburg Ost Schwerpunktkontrollen zur Geschwindigkeitsüberwachung in der Derchinger Straße durch. In diesem Zusammenhang stellten die Beamten einen 24-jährigen Autofahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fest.
Gegen 23.00 Uhr führten die Beamten eine Geschwindigkeitsmessung beim 24-Jährigen durch. Hier wurde eine Geschwindigkeit von 105 km/h bei erlaubten 50 km/h festgestellt.
Auf Grund der Gesamtumstände ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 24-Jährigen.
Der 24-Jährige hat die deutsch-türkische Staatsangehörigkeit.
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