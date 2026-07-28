Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1163 - Polizei ermittelt nach Bedrohung und weiterer Delikte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (27.07.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Schützenstraße. Ein 37-Jähriger bedrohte hier einen Nachbarn und zielte mit einer Schreckschusswaffe aus dem Fenster.

Gegen 20.30 Uhr bedrohte der 37-Jährige seinen Nachbar, indem er aus dem Fenster Beleidigungen und verfassungsfeindliche Parolen brüllte und hierzu mit einer Waffe aus dem Fenster zielte.

Kurze Zeit später konnte der 37-Jährige beim Verlassen der Wohnung widerstandslos festgenommen werden.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden Polizeikräfte eine Schreckschusswaffe und weitere gefährliche Gegenstände, diese Beamte sicherstellten. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an, die durch die Polizei veranlasst wurde.

Der 37-Jährige befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde anschließend in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Bedrohung, Verstößen nach dem Waffengesetz und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den 37-Jährigen.

Der 37-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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