Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1162 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum vom Sonntag (26.07.2026), 21.30 Uhr bis Montag (27.07.2026), 07.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike aus einer Garage in der Äußere Uferstraße.

Der Geschädigte versperrte das blau/schwarze E-Bike der Marke Cube in der Garage, bei seiner Rückkehr war dieses verschwunden.

Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf ca. 5.500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West, unter der Tel. 0821/323-1510 zu melden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades gegen den unbekannten Täter.

Göggingen - Am Sonntag (26.07.2026), gegen 01.45 Uhr wurden durch zwei unbekannte Täter ein E-Bike der Marke Stack und einen Fahrradanhänger der Marke Qeridoo in der Erzgebirgsstraße entwendet.

Ein Anwohner beobachtete die Täter, als sie ein weiteres Fahrrad entwenden wollten. Auf dessen Ansprache flüchteten die beiden unbekannten Täter.

Der entstandene Beuteschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Fahrrades gegen die unbekannten Täter.

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