PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1161 - Polizei ermittelt nach versuchtem Räuberischem Diebstahl und weiterer Delikte

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (27.07.2026) beging eine 24-Jährige einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Sallingerstraße.

Anschließend versuchte sie einen Mitarbeiter des Marktes zu verletzen und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen 16.15 Uhr nahm die 24-Jährige mehrere Nahrungsmittel an sich und wollte den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen. Ein Sicherheitsmitarbeiter versuchte die 24-Jährige aufzuhalten. Dabei warf die Frau verschiedene Gegenstände auf den Mann und versuchte ihn zu schlagen.

Der Mitarbeiter konnte die 24-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Beim Eintreffen der Beamten versuchte die Frau nach diesen zu treten.

Die 24-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Hierbei beleidigte und bedrohte sie einen Polizeibeamten. Da die Frau augenscheinlich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch die Polizei veranlasst. Anschließend wurde die Frau entlassen.

Kurze Zeit später suchte die 24-Jährige erneut den Supermarkt auf und beging einen weiteren Diebstahl. Da weitere Straftaten durch die 24-Jährige zu erwarten waren, wurde sie in den Polizeiarrest gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem räuberischem Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer Delikte.

Die 24-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 15:38

    POL Schwaben Nord: 1160 - Polizei ermittelt nach tödlichem Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Montag (27.07.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Schafweidstraße / Unterer Talweg. Ein 91-jähriger Fahrradfahrer wurde dabei tödlich verletzt. Gegen 15.00 Uhr befuhr eine 33-jährige Autofahrerin den Unteren Talweg in südliche Richtung. An der Einmündung zur Schafweidstraße übersah sie den ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 15:29

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - Am Sonntag (26.07.2026), gegen 20.15 Uhr parkte ein 70-Jähriger mit seinem Auto in der Postillionstraße aus einer Parklücke aus. Dabei übersah er einen 45-Jährigen, welcher mit seinem Auto die Postillionstraße in nördlicher Richtung befuhr und stieß mit diesem zusammen. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 15:28

    POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Augsburg, B17, FRi Norden - Am Freitag (24.07.2026), gegen 16.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17, in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Gabelsbergerstraße und Leitershofen. Ein 68-Jähriger, ein 20-Jähriger sowie eine 52-Jährigen fuhren mit ihren Autos auf der B17 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden. Der 68-Jährige richtete während der Fahrt den Blick auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren