Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1161 - Polizei ermittelt nach versuchtem Räuberischem Diebstahl und weiterer Delikte

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (27.07.2026) beging eine 24-Jährige einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Sallingerstraße.

Anschließend versuchte sie einen Mitarbeiter des Marktes zu verletzen und leistete Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Gegen 16.15 Uhr nahm die 24-Jährige mehrere Nahrungsmittel an sich und wollte den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen. Ein Sicherheitsmitarbeiter versuchte die 24-Jährige aufzuhalten. Dabei warf die Frau verschiedene Gegenstände auf den Mann und versuchte ihn zu schlagen.

Der Mitarbeiter konnte die 24-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Beim Eintreffen der Beamten versuchte die Frau nach diesen zu treten.

Die 24-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht. Hierbei beleidigte und bedrohte sie einen Polizeibeamten. Da die Frau augenscheinlich alkoholisiert war, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch die Polizei veranlasst. Anschließend wurde die Frau entlassen.

Kurze Zeit später suchte die 24-Jährige erneut den Supermarkt auf und beging einen weiteren Diebstahl. Da weitere Straftaten durch die 24-Jährige zu erwarten waren, wurde sie in den Polizeiarrest gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem räuberischem Diebstahl, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und weiterer Delikte.

Die 24-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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