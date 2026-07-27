Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Sonntag (26.07.2026), gegen 20.15 Uhr parkte ein 70-Jähriger mit seinem Auto in der Postillionstraße aus einer Parklücke aus. Dabei übersah er einen 45-Jährigen, welcher mit seinem Auto die Postillionstraße in nördlicher Richtung befuhr und stieß mit diesem zusammen. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutentnahme und beschlagnahmten den Führerschein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols. Der 70-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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