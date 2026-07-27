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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Augsburg, B17, FRi Norden - Am Freitag (24.07.2026), gegen 16.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B17, in Fahrtrichtung Norden zwischen den Anschlussstellen Gabelsbergerstraße und Leitershofen. Ein 68-Jähriger, ein 20-Jähriger sowie eine 52-Jährigen fuhren mit ihren Autos auf der B17 auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Norden. Der 68-Jährige richtete während der Fahrt den Blick auf einen Motorradfahrer, übersah hierbei das Bremsmanöver des 20-Jährigen und fuhr auf das Fahrzeug des 20-Jährigen auf. Durch den Aufprall touchierte der Pkw des 20-Jährigen noch den Pkw der 52-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro. Die Autobahnpolizei ermittelt nun gegen den 68-Jährgen wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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