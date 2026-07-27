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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Freitag (24.07.2026), gegen 15.45 Uhr fuhr ein 46-Jähriger mit seinem Auto in der Schillstraße. Hierbei touchierte er mit seinem Pkw den Außenspiegel eines geparkten Fiat und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Eine Passantin beobachtete den Unfallhergang und merkte sich das Autokennzeichen. Der 46-Jährige konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Zudem stellte sich heraus, dass der 46-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das benutzte Fahrzeug nicht zugelassen war. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und nach einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 46-Jährige besitzt die kroatische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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