Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Hochfeld - Am Samstag (25.07.2026) kam es zu einem Brand eines leerstehenden Gebäudes in der Firnhaberstraße. Gegen 21.45 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über ein brennendes Gebäude in der Firnhaberstraße ein. Bei Eintreffen der Streifenbesatzungen wurde das Gebäude in Vollbrand stehend festgestellt. Die ebenfalls alarmierte Berufsfeuerwehr Augsburg und die freiwillige Feuerwehr Göggingen konnten den Brand löschen. Verletzt wurde hierbei niemand. Am Gebäude entstand Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe sowie die Brandursache sind Gegenstand der laufenden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden.

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