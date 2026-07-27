Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach besonders schweren Falls des Diebstahls

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (24.07.2026), 18.00 Uhr, bis Samstag (25.07.2026), 15.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu einem Fahrradladen in der Zusamstraße und entwendeten eine Registrierkasse mit Inhalt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der 0821/323-3821 zu melden.

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