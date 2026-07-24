POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Hochzoll - Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2026), 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Oberländer Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten vor einem Kiosk ein versperrtes blaues E-Bike der Marke Haibike. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt ...

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