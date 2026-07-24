Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (20.07.2026), 19:00 Uhr bis Dienstag (21.07.2026), 05:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ottostraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite eines geparkten grünen Dacias. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte, unter der Telefonnummer 0821/323-2110, entgegen.
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