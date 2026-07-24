Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Spickel-Herrenbach - Im Zeitraum von Donnerstag (23.07.2026), 08:30 Uhr bis 18:00 Uhr kam es zu einem Unfall in der Paul-Eipper-Straße. Ein bislang unbekannter Täter touchierte einen geparkten violetten Fiat im linken Bereich der vorderen Stoßstange und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd, unter der Telefonnummer 0821/323-2710, entgegen.

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