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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Urkundenfälschungen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Donnerstag (23.07.2026), gegen 16:30 Uhr fuhr ein 37-Jähriger mit einem Auto in der Steinernen Furt. Bei der Kontrolle der angebrachten Kennzeichen des Fiats stellte sich heraus, dass eines davon gefälscht war. Zudem bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsvertrag. Die Verkehrspolizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Der 37-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Lechhausen - Am Donnerstag (23.07.2026), gegen 16:30 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit einem Auto in der Steinernen Furt. Bei der Kontrolle des Fords stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Zudem bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsvertrag. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs und wegen eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetzt. Der 41-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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