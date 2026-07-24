Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Im Zeitraum von Mittwoch (22.07.2026), 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Oberländer Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten vor einem Kiosk ein versperrtes blaues E-Bike der Marke Haibike. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost, unter der Telefonnummer 0821/323-2310, entgegen.

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