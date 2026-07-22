Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Brandlegung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (21.07.2026), gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Brand im Hanreiweg. Ein oder mehrere unbekannte Täter zündeten eine Matratze in einem kleinen Waldstück im Bereich des Proviantbachs an. Passanten erkannten das Feuer und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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