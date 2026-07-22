POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - Zusmarshausen, A8, FRi Stuttgart - Am Montag (20.07.2026), gegen 11:30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Gespann auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe Zusmarshausen kontrollierten die Beamten den 29-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass die Seitenscheiben des Pkw mit einer dunklen Folie beklebt waren und zwei Reifen nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe aufwiesen. Zudem ...

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