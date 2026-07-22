Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (17.07.2026), 08.00 Uhr bis Dienstag (21.07.2026), 08.00 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Radetzkystraße. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten von einer Baustelle eine Baggerschaufel. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
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