Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall und sucht Zeugen

Augsburg (ots)

Gersthofen, A8, FRi Stuttgart - Am Montag (20.07.2026), gegen 13:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A8, auf Höhe Gersthofen in Fahrrichtung Stuttgart. Ein 64-Jähriger fuhr hierbei mit seinem Audi auf dem mittleren Fahrstreifen, ein 31-Jähriger fuhr mit seinem LKW der Marke MAN auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel auf Höhe der Ausfahrt Augsburg West touchierten sich beide Fahrzeuge. Vor Ort konnten die Beamten den Unfallhergang nicht gänzlichen klären. Die Autobahnpolizei ermittelt nun gegen beide Fahrzeugführer wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung und bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden. Der 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. Der 31-Jährige besitzt die bosnisch-herzegowinische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell