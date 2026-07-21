Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrspolizei ermittelt nach Urkundenfälschung

Augsburg (ots)

Zusmarshausen, A8, FRi Stuttgart - Am Montag (20.07.2026), gegen 11:30 Uhr fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Gespann auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe Zusmarshausen kontrollierten die Beamten den 29-Jährigen. Dabei stellten sie fest, dass die Seitenscheiben des Pkw mit einer dunklen Folie beklebt waren und zwei Reifen nicht die erforderliche Mindestprofiltiefe aufwiesen. Zudem stellte sich bei einer weiteren Überprüfung heraus, dass sowohl am Zugfahrzeug als auch am Anhänger gefälschte Kennzeichen angebracht waren. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten die Kennzeichen sicher. Die Verkehrspolizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen wegen Urkundenfälschung, eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetzes sowie nach Verstößen nach der Straßenverkehrszulassungsordnung. Der 29-Jährige besitzt die dänische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell