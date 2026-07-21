Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach ausländerfeindlichen Äußerungen
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Am Montag (20.07.2026), gegen 20:30 Uhr, äußerte sich ein 75-Jähriger ausländerfeindlich in der Stenglinstraße. Der 75-Jährige rief mehrfach lautstark verfassungswidrige Parolen und gab wiederholt ausländerfeindliche Äußerungen von sich. Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidrigerer und terroristischer Organisationen und Volksverhetzung. Der 75-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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