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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach ausländerfeindlichen Äußerungen

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Montag (20.07.2026), gegen 20:30 Uhr, äußerte sich ein 75-Jähriger ausländerfeindlich in der Stenglinstraße. Der 75-Jährige rief mehrfach lautstark verfassungswidrige Parolen und gab wiederholt ausländerfeindliche Äußerungen von sich. Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidrigerer und terroristischer Organisationen und Volksverhetzung. Der 75-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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