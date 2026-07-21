Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz
Augsburg (ots)
Lechhhausen - Im Zeitraum von Samstag (18.07.2026), 12:00 Uhr bis Montag (20.07.2026), 07:30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in der Schillstraße. Der schwarze Ford parkte am Fahrbahnrand. Der oder die unbekannten Täter zerkratzten hierbei die rechte hintere Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
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