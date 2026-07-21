Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Innenstadt - Im Zeitraum von Sonntag (19.07.2026), 19:00 Uhr bis Montag (20.07.2026), 21:30 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Frölichstraße. Das graue Pedelec der Marke KTM stellte der Geschädigte versperrt im Innenhof ab. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
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