Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Eigentümer eines Rennrads

Augsburg (ots)

Friedberg - Bereits am Samstag (30.05.2026) kam es zum Diebstahl eines Fahrrads in der Schmiedgasse. Gegen 20.00 Uhr entwendete ein, zu diesem Zeitpunkt, unbekannter Täter ein unversperrtes schwarzes Rennrad. Am Tatort ließ der Täter dafür ein mintgrünes Rennrad zurück, zu welchem bislang kein Eigentümer ermittelt werden konnte. Zeugen, die Hinweise auf das Fahrrad oder den Eigentümer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg, unter der Telefonnummer 0821 / 323 - 1710, zu melden.

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