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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug

Augsburg (ots)

Friedberg - Im Zeitraum von Freitag (17.07.2026), 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr kam es zu einem Betrug ein 89-Jährigen im Weideweg. Ein bislang unbekannter Täter rief die 89-Jährige an und gab sich als Polizeibeamter aus. Bei dem Telefonat schilderte der Unbekannte, dass es zu Einbrüchen in der Nachbarschaft kam und alle Wertgegenstände der Geschädigten jetzt in Sicherheit gebracht werden müssen. Die 89-Jährige übergab in der Folge an einen bislang unbekannten Täter Wertgegenstände im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrug. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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