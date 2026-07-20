Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Ladendiebstahl und Widerstand

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitag (17.07.2026), gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Holzbachstraße.

Ein 27-Jähriger betrat einen Discounter, entnahm eine Flasche eines Milchproduktes und trank die Flasche ohne zu bezahlen im Laden aus.

Bei der anschließenden Anzeigenaufnahme durch die Polizeibeamten zeigte sich der 27-Jährige aggressiv und schrie herum, zudem wollte er die Geschäftsräume nicht verlassen. Hierbei musste er unter Anwendung von unmittelbarem Zwang aus dem Laden gebracht werden, wobei er versuchte, die Polizeibeamten zu Boden zu werfen.

Wenige Zeit später trafen die Beamten in der Donauwörther Straße erneut auf den 27-Jährigen. Hier versuchte er aus einem Geschäft die Trinkgeldkasse zu entwenden.

Die Polizeibeamten verbrachten den 27-Jährigen zum Dienstfahrzeug. Hierbei trat er gegen die eingesetzten Beamten, wodurch ein Beamter leicht verletzt wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Der 27-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.

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