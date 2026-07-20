Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (19.07.2026) beschädigte ein 31-Jähriger ein Fahrzeug. Im späteren Verlauf leistete der 31-Jährige zudem Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Gegen 18.00 Uhr bemerkte ein Passant, dass der 31-Jährige offenbar ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Der Passant alarmierte die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem 31-Jährigen verlief zunächst negativ. Gegen 19.30 Uhr stellten Polizeibeamte der Einsatzhundertschaft den 31-Jährigen schließlich fest und unterzogen ihn einer Kontrolle. Der 31-Jährige versuchte zu flüchten. Polizeibeamte stoppten den Mann und brachten ihn zu Boden. Der 31-Jährige leistete Widerstand und verletzte dabei zwei Beamte leicht. Da sich der 31-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde dieser in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden im hohen zweistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 31-Jährigen. Der 31-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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