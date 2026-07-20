Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Sonntag (19.07.2026), gegen 01:15 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Thommstraße. Ein bislang unbekannter Täter warf eine Bierflasche gegen eine Haltstellenverglasung, weshalb diese zersprang. Der Sachschaden beläuft sich etwa 1000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
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