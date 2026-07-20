POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots) - Augsburg - Innenstadt - Die Stadt Augsburg lädt am Samstag (25.07.2026) zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr zum 4. Augsburger Sicherheitstag auf dem Rathausplatz 86150 Augsburg - Innenstadt ein. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Medienschaffende recht herzlich eingeladen. Auch die Polizei ist vor Ort vertreten. Neben der Kinderpolizeiwache für die Kleinsten sind unter anderem auch ein ...

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