Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Göggingen - Im Zeitraum von Freitag (17.07.2026), 17:45 Uhr bis Samstag (18.07.2026), 10:45 Uhr kam es zu einem Diebstahl in der Bürgermeister-Miehle-Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten aus einer Tiefgarage vier Reifenkompletträder. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.
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