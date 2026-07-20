Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Freitag (17.07.2026), gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Betrugsfall im Bgm.-Lutzenberger-Weg. Ein 49-Jähriger erhielt einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person, welche sich als Bankmitarbeiter ausgab und für eine angebliche Rücküberweisung Transaktionscodes benötige. Der 49-Jährige übermittelte mehrere Transaktionencodes über SMS. Der Vermögensschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen den bislang unbekannten Täter. Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

- Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder

Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus. - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110. - Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

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