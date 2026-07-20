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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickbetrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Freitag (17.07.2026), gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Betrugsfall im Bgm.-Lutzenberger-Weg. Ein 49-Jähriger erhielt einen Anruf von einer unbekannten männlichen Person, welche sich als Bankmitarbeiter ausgab und für eine angebliche Rücküberweisung Transaktionscodes benötige. Der 49-Jährige übermittelte mehrere Transaktionencodes über SMS. Der Vermögensschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Betrugs gegen den bislang unbekannten Täter. Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

   - Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder

Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie 
     einfach auf.
   - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.
   - Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen 
     nie        "Geldwechsler" oder "Prüfer" ins Haus.
   - Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen 
     umgehend den Polizeinotruf 110.
   - Suchen Sie für einen Rückruf bei 
     Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer 
     heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

   - https://www.polizei-beratung.de/themen-und 
     tipps/betrug/haustuerbetrug
   - https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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