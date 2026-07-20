PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 4. Augsburger Sicherheitstag

Augsburg (ots)

Augsburg - Innenstadt - Die Stadt Augsburg lädt am Samstag (25.07.2026) zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr zum 4. Augsburger Sicherheitstag auf dem Rathausplatz 86150 Augsburg - Innenstadt ein. Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Medienschaffende recht herzlich eingeladen. Auch die Polizei ist vor Ort vertreten. Neben der Kinderpolizeiwache für die Kleinsten sind unter anderem auch ein Fahrsimulator, die Reiterstaffel sowie Kollegen der Kriminalprävention für Sie vor Ort. Zudem freuen sich unsere Kolleginnen und Kollegen darauf, Sie zu verschiedensten Themen zu beraten und bei Coffee with a Cop mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wir verweisen an dieser Stelle zudem auf die Pressemitteilung der Stadt Augsburg:

https://www.augsburg.de/sicherheitstag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 13:11

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (16.07.2026) kam es zu einer Bedrohung durch einen 50-Jährigen in der Johannes-Rösle-Straße. Gegen 11.30 Uhr bedrohte der 50-Jährige offenbar einen 27-Jährigen mit einem Messer. Der 27-Jährige verließ die Wohnörtlichkeit und verständigte anschließend die Polizei. Einsatzkräfte stellten anschließend das Küchenmesser in einem Schrank des 50-Jährigen fest. Verletzt ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 13:10

    POL Schwaben Nord: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (16.07.2026) befand sich eine 20-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und griff dabei Polizeibeamte an. Gegen 17.00 Uhr veranlassten Polizeibeamte aufgrund der psychischen Ausnahmesituation eine Verbringung der 20-Jährigen in ein entsprechendes Krankenhaus. Dabei attackierte die 20-Jährige einen eingesetzten Beamten und wehrte sich gegen eine Fixierung. Die ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 13:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (13.07.2026), 07.45 Uhr bis Mittwoch (15.07.2026), 07.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Schäfflerbachstraße. Das Gravelbike der Marke Rose stand versperrt am Zaun. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren