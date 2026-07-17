Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Bedrohung
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Donnerstag (16.07.2026) kam es zu einer Bedrohung durch einen 50-Jährigen in der Johannes-Rösle-Straße.
Gegen 11.30 Uhr bedrohte der 50-Jährige offenbar einen 27-Jährigen mit einem Messer. Der 27-Jährige verließ die Wohnörtlichkeit und verständigte anschließend die Polizei. Einsatzkräfte stellten anschließend das Küchenmesser in einem Schrank des 50-Jährigen fest.
Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.
Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung mit Verbrechenstatbestand gegen den 50-Jährigen.
Der 50-Jährige besitzt die mazedonische Staatsangehörigkeit. Der 27-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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