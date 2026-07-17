Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Donnerstag (16.07.2026) befand sich eine 20-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand und griff dabei Polizeibeamte an.
Gegen 17.00 Uhr veranlassten Polizeibeamte aufgrund der psychischen Ausnahmesituation eine Verbringung der 20-Jährigen in ein entsprechendes Krankenhaus. Dabei attackierte die 20-Jährige einen eingesetzten Beamten und wehrte sich gegen eine Fixierung. Die Polizeibeamten fesselten die 20-Jährige daraufhin.
Bei dem Einsatz wurden drei Polizeibeamte leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung gegen die 20-Jährige.
Die 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
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