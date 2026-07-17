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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Im Zeitraum von Montag (13.07.2026), 07.45 Uhr bis Mittwoch (15.07.2026), 07.45 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad in der Schäfflerbachstraße.

Das Gravelbike der Marke Rose stand versperrt am Zaun. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Hochzoll - Im Zeitraum von Mittwoch (15.07.2026), 16.00 Uhr bis Donnerstag (16.07.2026), 06.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Fahrrad aus dem Christleseeweg.

Das Mountainbike der Marke Cube stand im Kellerraum. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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