POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots) - Augsburg, A8, FR München - Am Mittwoch (15.07.2026), gegen 21:00 Uhr, kam es auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg Ost und West in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-Jähriger fuhr mit einem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen. Aufgrund Starkregen, Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 57-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins ...

mehr