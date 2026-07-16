Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Wertingen - Am Mittwoch (15.07.2026), gegen 21:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem ausgebauten Wohnbereich oberhalb einer Garage in der Zusmarshauser Straße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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