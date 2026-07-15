Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Augsburg (ots)

Kissing - Am Dienstag (14.07.2026), im Zeitraum von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Siebenbürgenstraße. Während der Abwesenheit der Geschädigten verschafften sich der und die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Haus und entwendeten Wertgegenstände. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls aus einer Wohnung. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen. In diesem Zusammenhang hat die Polizei folgende Tipps, um sich vor Einbrüchen zu schützen:

- Informieren Sie Ihre Nachbarn über Ihre Abwesenheit und bieten Sie an gegenseitig "aufzupassen". - Bitten Sie Nachbarn den Briefkasten zu leeren und geleerte Mülltonnen zu wegräumen. - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. - Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie - suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren. - Verständigen Sie umgehend den Polizeinotruf 110, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt. - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren. - Hinterlegen Sie keinen Hausschlüssel auf dem Grundstück und verschließen Sie alle Fenster. - Schließen Sie die Türe zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Einen Link zu praktischen Tipps finden sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Der Link hierzu lautet: https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

Dabei geht Kriminalhauptkommissar Thomas Schuster von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf wesentliche Punkte in Sachen Einbruchschutz ein. Ausführlicher erklärt Thomas Schuster im Podcast "Polcast110" des Polizeipräsidiums Schwaben Nord die Thematik.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell