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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Zusmarshausen, A8, FRi Westen - Am Dienstag (14.07.2026), gegen 11:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A8, Fahrtrichtung Stuttgart, kurz nach der Anschlussstelle Zusmarshausen. Hierbei fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit übersah er vor einem Baustellenbereich einen Sicherungsanhänger. Trotz eines Ausweichmanövers kam es zu einer Kollision zwischen dem Pkw und dem Sicherungsanhänger. Es entstand ein Sachschaden von etwa 28.000 Euro. Die Autobahnpolizei ermittelt nun gegen den 29-Jährigen wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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