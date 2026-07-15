Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Sonntag (12.07.2026), 18:00 Uhr bis Montag (13.07.2026), 17:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter ein Auto in der Äußeren Uferstraße. Der unbekannte Täter zerkratze an einem geparkten braunen Passat die Fahrer- und Beifahrerseite. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hochzoll - Im Zeitraum zwischen Montag (13.07.2026), 19:30 Uhr bis Dienstag (14.07.2026), 08:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter ein Auto in der Zugspitzstraße. Der unbekannte Täter zerkratze hierbei die Türen der rechten Fahrzeugseite sowie den Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an Kfz. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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