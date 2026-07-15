Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Aktionstag der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg

Augsburg (ots)

Gersthofen - Am 03.08.2026 beginnen in Bayern die Sommerferien und viele Urlauber packen ihre Koffer. Die meisten werden es kennen, es soll möglichst viel ins Wohnmobil, in den Wohnanhänger oder in die Autos. Da kann es schnell mal zur Überladung der Fahrzeuge kommen. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet in diesem Zuge am 26.07.2026 in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr einen Aktionstag zum Thema "Verwiegung von Fahrzeugen des Urlaubs- und Reiseverkehrs" an. Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit auf dem Gelände der Autobahnstation Gersthofen ihre Fahrzeuge und Gespanne durch Polizeibeamte wiegen zu lassen. So erhalten Bürgerinnen und Bürger eine direkte Rückmeldung und können die Beladung ihrer Fahrzeuge vor Reiseantritt in zulässiger Weise organisieren. Der Aktionstag dient ausschließlich dazu, Bürgerinnen und Bürger zum Thema Ladungssicherung und Fahrzeuggewichte zu informieren und zu sensibilisieren. Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg spricht an diesem Tag grundsätzlich keine Sanktionen aus, sondern möchte Urlauberinnen und Urlaubern einen sicheren Start in den Urlaub ermöglichen sowie durch aktive Aufklärung zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Bürgerinnen und Bürger, die dieses Angebot in Anspruch nehmen möchten, sind herzlich eingeladen, am Aktionstag teilzunehmen. Der Aktionstag wird bei der APS Gersthofen stattfinden. Die APS hat folgende Anschrift: Gersthofen, Karl-Benz-Straße 3, in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr.

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