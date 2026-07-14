Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsdiebstahl

Augsburg (ots)

Hochzoll - Im Zeitraum von Sonntag (12.07.2026), gegen 12.00 Uhr und Montag (13.07.2026), 19.00 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Ortlerstraße.

Während der Abwesenheit der Geschädigten verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zu dem Haus.

Der entstandene Schaden ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die bislang unbekannten Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Tel. 0821/323-3821 zu melden.

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