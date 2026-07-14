Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Dienstagmorgen (14.07.2026) kam es in der Meraner Straße zu einem Raubdelikt, bei dem ein 34-Jähriger leicht verletzt wurde.

Gegen 01.00 Uhr befuhr der 34-Jährige mit seinem Pkw die Meraner Straße. Hier ließ er seine Freundin aus dem Fahrzeug aussteigen und fuhr auf einen dortigen Parkplatz.

Auf dem Parkplatz kam er mit einem unbekannten Mann ins Gespräch. Während des Gesprächs kamen drei weitere unbekannte Personen an das Fahrzeug. Zwei der Personen sprühten Pfefferspray durch die geöffneten Fahrzeugfenster, anschließend griff einer der unbekannten Täter in den Fahrzeuginnenraum.

Der 34-Jährige wehrte sich mit einem Schlag gegen einen der unbekannten Täter, woraufhin diese flüchteten. Der 34-Jährige verfolgte die Gruppe und konnte einen der Täter fassen. Nach einer Rangelei gelang es jedoch auch diesem Unbekannten zu fliehen.

Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte der 34-Jährige das Fehlen von Bargeld in hohem dreistelligem Bereich fest.

Im Rahmen einer sofortigen polizeilichen Fahndung konnte ein 49-Jähriger durch einen Polizeihund gestellt werden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen den 49-Jährigen und die drei bislang unbekannten Täter wegen schweren Raubes.

Der 34-Jährige hat die schweizerische Staatsangehörigkeit, der 49-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit.

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