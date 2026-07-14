Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Montag (13.07.2026) kam es auf der Inverness-Allee zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden.

Gegen 06.30 Uhr befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer die Inverness-Allee in nördlicher Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Pkw einer 49-Jährigen zusammen.

Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeugführer, sowie die 48-jährige Beifahrerin der 49-Jährigen leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Für die Dauer der Abschleppung und zur Reinigung der Fahrbahn kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall, Verkehrsunfall mit Personenschaden und der Straßenverkehrsordnung gegen den 53-Jährigen.

Der 53-Jährige hat die türkische Staatsangehörigkeit, die 49-Jährige hat die polnische Staatsangehörigkeit und die 48-Jährige hat die kosovarische Staatsangehörigkeit.

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