Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum von Freitag (10.07.2026), 00:00 Uhr bis 17:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Fahrrad in der Koloniestraße.

Das Mountainbike der Marke Mondraker Chrono stand versperrt am Fahrbahnrand.

Der Beuteschaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonderen schweren Falls des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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