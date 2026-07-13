POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffti

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (11.07.2026) zwischen 01.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde ein Fahrrad aus einem Hinterhof in der Seitzstraße entwendet. Der Geschädigte versperrte sein Fahrrad an einem Gitter im Hinterhof. Bei seiner Rückkehr stellte er das Fehlen des Mountainbikes fest. Über einen Airtag konnte er das Fahrrad unweit seiner Wohnadresse orten. Ein unbekannter Täter hatte das Mountainbike mit einem ...

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