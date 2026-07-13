Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung durch Graffti
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Samstag (11.07.2026) kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti in der Euler-Chelpin-Straße. Zwischen 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand an einem Mehrfamilienhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
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