Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (11.07.2026), gegen 01.15 Uhr, zeigten sich ein 34-jähriger und 36-jähriger Mann Am Perlachberg im Rahmen eines Einsatzes unkooperativ und aggressiv gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Zwei Polizeibeamte wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der 34-Jährige zeigte sich unkooperativ und wollte die Beamten filmen/fotografieren. Der 36-Jährige schlug gegen die Hand eines Polizeibeamten. Die Beamten fixierten den 36-Jährigen daraufhin. Ein Atemalkoholtest bei dem 34-Jährigen ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der 34-Jährige und der 36-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt - Am Samstag (11.07.2026) bedrohte ein 47-jähriger Mann mehrere Teilnehmer einer Versammlung am Königsplatz, leistete Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und verletzte einen Beamten. Gegen 17.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamten den zuvor auffällig gewordenen 47-Jährigen erneut. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille. Da der 47-Jährige gegen gerichtliche Auflagen verstieß, verbrachten Polizeibeamte diesen fußläufig zur Dienststelle. Der 47-Jährige zeigte sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv und beleidigte diese. Daraufhin fesselten die Beamten den 47-Jährigen. Der 47-Jährige verletzte einen Beamten mittels Kopfstoßes leicht und leistete zudem Widerstand. Bei dem 47-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutentnahme angeordnet. Nach Beendigung der Blutentnahme zeigte sich der 47-Jährige erneut äußerst aggressiv. Aufgrund Fremdgefährdung wurde der 47-Jährige in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Hierbei leistete er erneut Widerstand. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 47-Jährigen. Der 47-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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