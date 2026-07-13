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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (11.07.2026) zwischen 01.00 Uhr und 15.00 Uhr wurde ein Fahrrad aus einem Hinterhof in der Seitzstraße entwendet. Der Geschädigte versperrte sein Fahrrad an einem Gitter im Hinterhof. Bei seiner Rückkehr stellte er das Fehlen des Mountainbikes fest. Über einen Airtag konnte er das Fahrrad unweit seiner Wohnadresse orten. Ein unbekannter Täter hatte das Mountainbike mit einem fremden Schloss in einem Hinterhof der Manlichstraße abgesperrt. Die hinzugerufene Polizei überprüfte die Rahmennummer und öffnete das fremde Fahrradschloss. Das Mountainbike wurde an den Geschädigten übergeben. Die Polizei ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Täter wegen eines besonders schweren Falls eines Diebstahls eines Fahrrades. Der Geschädigte hat die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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