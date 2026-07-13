Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (11.07.2026) kam es am Lechufer Nähe Radetzkystraße zu einer gefährlichen Körperverletzung, bei der mehrere Personen durch Pfefferspray verletzt wurden. Gegen 19.45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 19-Jährigen und einer 21-Jährigen, wobei die 19-Jährige auf die 21-Jährige einschlug. Eine 29-Jährige kam dazu und ging wiederum auf die 19-Jährige los. Letztlich mischte sich ein 19-Jähriger noch aggressiv in die Streitigkeit ein. Hierbei zog er ein Pfefferspray, das ihm von einem bislang unbekannten Täter weggenommen und gegen ihn selbst gerichtet wurde. Der unbekannte Täter flüchtete anschließend. Der 19-Jährige wurde durch das Pfefferspray leicht verletzt, verweigerte aber eine Untersuchung durch den Rettungsdienst und beleidigte die eingesetzten Polizeibeamten. Er erhielt einen Platzverweis. Die drei Frauen wurden durch ihre körperliche Auseinandersetzung leicht verletzt. Die 29-Jährige war in Begleitung ihrer Kinder (4 und 9 Jahre alt). Aufgrund ihrer Alkoholisierung mit mehr als zwei Promille, wurden die beiden Kinder in Obhut des Jugendamtes übergeben. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und weiterer Delikte gegen die Personen. Die 19-Jährige hat die deutsche und brasilianische Staatsangehörigkeit. Die 21-Jährige hat die deutsche und dominikanische und die 29-Jährige hat die dominikanische Staatsangehörigkeit. Der 19-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

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