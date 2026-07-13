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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (11.07.2026) kam es im Bereich der Linke Brandstraße Ecke Kantstraße zu einem Trickdiebstahl, bei dem einer 62-jährigen Geschädigten eine Goldkette entwendet wurde.

Gegen 20.00 Uhr hielt ein Pkw, der mit drei Personen besetzt war, neben der Geschädigten. Zwei weibliche Personen stiegen aus dem Fahrzeug und fragten nach dem Weg. Hierbei kamen die beiden bislang unbekannten Frauen auf die Geschädigte zu, hielten diese fest und eine gab ihr einen 5-Euro-Schein und küsste ihre Hand. Dabei zogen sie der Geschädigten die goldene Halskette über den Kopf. Der Beuteschaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich.

Im Anschluss flüchteten die drei Personen in ihrem Pkw. Die drei unbekannten Täter wurden wie folgt beschrieben:

   1. Person: weiblich, ca. 60 Jahre alt, ca. 155 cm groß, kräftige 
      Statur, südländisches Erscheinungsbild, sie trug einen langen 
      schwarz-weißen Rock mit Blumenmuster, ein weißes T-Shirt und 
      viele Armreife an einem Arm.
   2. Person: weiblich, ca. 50 Jahre alt, ca. 150 cm groß, kräftige 
      Statur, südländisches Erscheinungsbild, sie trug eine weite 
      Hose oder einen Rock mit Muster und ein grünes oder graues 
      Oberteil. Sie hatte schulterlange, offene Haare.
   3. Person: männlich, ca. 60 Jahre alt, südländisches 
      Erscheinungsbild, er trug ein olivgrünes Oberteil und 5-10 cm 
      lange, nach hinten gegelte Haare.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Tel. 0821/323-3821 zu melden.

Die Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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